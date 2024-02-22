أبو الحسن بعد لقاء ميقاتي: ناقشنا الحلّ لتسهيل العمل بالدوائر العقارية...ماذا بالنسبة لطابع المختار وكلفة المعاملات المالية؟

بحث أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مسألة الدوائر العقارية والتي من المفترض ان تفتح أبوابها بعد معالجة موضوع الاضراب العام. وشدد أبو الحسن على ضرورة تعزيز الكادر البشري بعناصر اضافية، قائلا: "بعد الاستفسار من قائد الجيش، إقترحت على الرئيس ميقاتي ان يصار إلى الاستعانة بالمتقاعدين الإداريين في الجيش اللبناني لتسهيل العمل بالدوائر العقارية، ووعد ميقاتي بالنظر في هذا الموضوع".



اما بالنسبة للمسألة المتعلقة بطابع المختار، قال: "أفادني الرئيس ميقاتي بأنه سوف يعلق القرار بهذا الأمر إلى حين توفر الطابع المذكور".



وفي ما خصّ مسألة كلفة المعاملات المالية والرسم المالي، اشار الى امكانية تقديم إقتراح قانون بهذا الخصوص بما يخفف الاعباء على المواطن.