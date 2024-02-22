شهيدان وجريحان في الغارة التي شُنّت على مبنى في كفررمان

استهدفت غارة من مسيرة للجيش الاسرائيلي مبنى سكنيًا في المنطقة الواقعة قرب اوتوستراد السيد موسى الصدر في كفررمان.واشارت المعلومات الى سقوط شهداء وجرحى، وتعمل الفرق التابعة للاسعاف على سحبهم.