لقاء مع الحوار الوطني في الصيفي... وتوافق على حماية لبنان والإسراع في انتخاب رئيس

استقبل نائب رئيس حزب الكتائب برنار جرباقة وأعضاء المكتب السياسي بشير عساكر، جوزفين قديسي، ريتا بولس، إبراهيم مرجي، مارون عساف، الأمين العام للحزب سيرج داغر ومستشار الرئيس عبد الله نصار في بيت الكتائب المركزي في الصيفي عضوي المكتب السياسي في حزب الحوار الوطني السفير بسّام نعماني وروجيه الشويري، موفدين من قبل رئيس الحزب النائب فؤاد مخزومي.



وقد عرض اللقاء للتطورات في الجنوب في ظل الحرب الدائرة وخطر توسعها كما تناول موضوع الجمود في الملف الرئاسي.



وتوافق الجانبان على ضرورة حماية لبنان ومنع تورطه في صراعات المنطقة عبر تطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 1701 كما على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يكون على مسافة واحدة من الجميع بعيداً عن منطق الفرض.



وقد أوصى المجتمعون بمواصلة اللقاءات والتنسيق في ما بينهم من خلال لجان مشتركة.