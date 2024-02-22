منتدى حوار بيروت يطلع على نتائج الجولة النيابية في العاصمة البريطانية لندن

اطلع أعضاء منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري برئاسة النائب فؤاد مخزومي، على نتائج الجولة النيابية التي رعاها في العاصمة البريطانية لندن، والتي جاءت استكمالاً لجولات سابقة في عدد من عواصم القرار الغربية.



وأكد المجتمعون على ما يلي:

1- تقدير الجهود التي يبذلها النائب مخزومي من خلال الجولات على عواصم القرار الأوروبي، بمشاركة نواب يمثلون أغلبية الكتل النيابية، مما يدل على الرؤية الوطنية الشاملة التي يتمتع بها النائب مخزومي في سعيه لإخراج لبنان من المأزق الاقتصادي والسياسي الذي يتخبط به.



2- يثمن المنتدى تعيين القاضي جمال الحجار في منصب النائب العام التمييزي، خلفاً للقاضي غسان عويدات، واضعين كل إمكانيات المنتدى بخدمته لنجاحه في مهامه الجديدة.



3- يشدد المنتدى على ضرورة تجنيب لبنان أي حرب شاملة، وعدم زج البلد في أي صراعات إقليمية، ويرى ألا سبيل لذلك إلا عبر تطبيق مختلف الأطراف للقرار 1701 بجميع مندرجاته.



4- يطالب المنتدى بلدية بيروت ومحافظ بيروت بالإسراع في إجراء عملية مسح للأبنية المهددة بالانهيار داخل العاصمة، لا سيما مع كمية الأمطار الكبيرة التي هطلت هذا العام، وتداركاً لأي مأساة مشابهة لما حصل في منطقة البسطا خلال الأيام الماضية، داعياً هيئة الإغاثة العليا إلى تأمين مساكن مؤقتة لسكان المبنى المنهار.



5- يتقدم المنتدى بأحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، بذكرى يوم التأسيس الذي يشكل نقطة انطلاق مضيئة في تاريخنا العربي والإسلامي.



6- أكد المنتدى على أهمية الطعن المقدم من الكتل النيابية بمشروع الموازنة الذي أقره المجلس النيابي.



7- أبدى المنتدى استغرابه من إبعاد الإعلامية ندى الحوت عن الظهور في تلفزيون لبنان في خطوة مستنكرة ومخالفة لحرية المعتقد، خصوصاً أن تلفزيون لبنان هو المحطة الوطنية الجامعة.