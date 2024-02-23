وفد من سفراء دول أميركا اللاتينية في جامعة الروح القدس

استقبل رئيس جامعة الروح القدس-الكسليك الأب طلال هاشم وفدًا ضم 8 سفراء من دول أميركا اللاتينية لدى لبنان، هم: سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في لبنان وعميد سفراء أميركا اللاتينية خيسوس غريغوريو غونزاليس غونزاليس، سفير دولة تشيلي في لبنان كارلوس موران، سفير الأوروغواي في لبنان كارلوس جيتو، سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا، سفير كوبا في لبنان خورخي ليون كروز، سفير كولومبيا في لبنان إدوين أوستوس ألفونسو، سفيرة الأرجنتين في لبنان ماريا فيرجينيا رويز قنطار، والوزير والقائم بالأعمال في سفارة المكسيك في لبنان فرانسيسكو روميرو بوك.



والتقى الأب الرئيس الوفد في مكتبه، في حضور نائبته للشؤون الدولية الدكتورة ريما مطر، مدير مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية في الجامعة (CECAL) روبرتو خطلب وعميد كليّة الهندسة في الجامعة الدكتور جوزيف الأسد.



وبحثوا خلال اللقاء، في الأوضاع العامة وفي أمور أكاديمية وثقافية مشتركة.



ثم قام السفراء بجولة في حرم الجامعة وفي مختبر الروبوتات المتطوّر في كليّة الهندسة.