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وفد من سفراء دول أميركا اللاتينية في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-02-23 | 04:46
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وفد من سفراء دول أميركا اللاتينية في جامعة الروح القدس
استقبل رئيس جامعة الروح القدس-الكسليك الأب طلال هاشم وفدًا ضم 8 سفراء من دول أميركا اللاتينية لدى لبنان، هم: سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية في لبنان وعميد سفراء أميركا اللاتينية خيسوس غريغوريو غونزاليس غونزاليس، سفير دولة تشيلي في لبنان كارلوس موران، سفير الأوروغواي في لبنان كارلوس جيتو، سفير البرازيل في لبنان تارسيسيو كوستا، سفير كوبا في لبنان خورخي ليون كروز، سفير كولومبيا في لبنان إدوين أوستوس ألفونسو، سفيرة الأرجنتين في لبنان ماريا فيرجينيا رويز قنطار، والوزير والقائم بالأعمال في سفارة المكسيك في لبنان فرانسيسكو روميرو بوك.
والتقى الأب الرئيس الوفد في مكتبه، في حضور نائبته للشؤون الدولية الدكتورة ريما مطر، مدير مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية في الجامعة (CECAL) روبرتو خطلب وعميد كليّة الهندسة في الجامعة الدكتور جوزيف الأسد.
وبحثوا خلال اللقاء، في الأوضاع العامة وفي أمور أكاديمية وثقافية مشتركة.
ثم قام السفراء بجولة في حرم الجامعة وفي مختبر الروبوتات المتطوّر في كليّة الهندسة.
كما قاموا بزيارة المكتبة العامة، حيث اطلعوا على مجموعة أميركا اللاتينية من الكتب باللغات الإسبانية والبرتغالية والعربية والإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى المكتبة الرقمية للصحف والكتب والمجلات والمطبوعات القديمة الموجودة في أميركا اللاتينية، التي أصدرها المهاجرون في القرنين التاسع عشر والعشرين، وهي متاحة للباحثين في أنحاء العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز دراسات وثقافات أميركا اللاتينية (CECAL) تأسس عام 2010 في جامعة الروح القدس- الكسليك.
وهو مركز متعدد التخصّصات ينظّم ندوات ومؤتمرات عن موضوعات أميركا اللاتينية، بهدف تعزيز معرفة الطلاب حول هذه المنطقة، التي تعد موطنًا لعدد كبير من المهاجرين اللبنانيين.
علاوة على ذلك، فإن أكبر شركاء CECAL هم سفارات دول أميركا اللاتينية التي تقيم دائمًا الأنشطة الأكاديمية والثقافية في الجامعة.
هذا ويشكّل المركز مكانًا للتبادل ومنصة للتعاون وصلة وصل بين الجامعة ودول أميركا اللاتينية، وفي الوقت نفسه مركزًا للنشر لأميركا اللاتينية، في لبنان.
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