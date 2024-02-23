وزير البيئة يوقّع مذكرة تعاون حول تفعيل مرفق الاستثمار الأخضر للبنان

وقّع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين مذكرة تعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، ممثلاً بالممثل المقيم بالنيابة محمد صالح، وشركة "سيدر أوكسيجين" ممثلة بالمدير العام أنتوني جبور، وذلك لمناسبة اطلاق مرفق الاستثمار الأخضر للبنان.



ومرفق الاستثمار الأخضر للبنان سيركّز على تحقيق التزامات لبنان المناخية ولاسيما تلك المنصوص عليها في اتفاقية باريس عبر تسهيل الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والحفاظ على المياه والبنية التحتية الذكية مناخياً وغيرها من الجهود للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في كل أنحاء لبنان.



وتخلل اطلاق فعاليات المرفق، الذي تم في مقر UNDP ، تقديم معلومات حول أهدافه ومجالات عمله وتسليط الضوء على دوره في دفع الحلول المبتكرة التي تقودها وزارة البيئة لمكافحة تغير المناخ في لبنان.



ووصف ياسين توقيع مذكرة التعاون حول تفعيل مرفق الاستثمار الأخضر للبنان "بالخطوة المهمة"، مؤكدا أنه "سيساهم المرفق بتمويل مشاريع للقطاع الخاص تلتزم بخفض الانبعاثات والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وكذلك التكيف مع التغيرات المناخية، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والحفاظ على المياه والبنية التحتية الذكية مناخيا وغيرها من المشاريع. وتم تسجيل المرفق في اللوكسبورغ لضمان استقلاليته والتزامه بالمعايير الدولية للاستثمارات".



وأكد ياسين "أن وزارة البيئة بصفتها الجهة المخولة التنسيق مع صناديق تغير المناخ في لبنان بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التكيف، ومرفق البيئة العالمية تسعى للاستفادة من فرص التمويل المناخي والتمويل الأخضر لتحفيز الاستثمارات الخضراء وفتح آفاق لفرص العمل، وتشجيع الابتكار".



وشدد على أن تمكين القطاع الخاص اللبناني من خلال المبادرات التي سيساهم بتمويلها المرفق ستكون جزءاً اساسياً من الانتقال نحو اقتصاد منتج، مشيراً إلى " وجود مشاريع مقدمة حالياً بقيمة 50 مليون دولار سيدرسها المرفق ويساهم بتمويلها مع السعي لرفع المحفظة الاستثمارية".