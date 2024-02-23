ميقاتي: لهذا السبب أرجأت جلسة مجلس الوزراء

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه "لسوء الحظ تفاجأنا بالسلبية في الشارع"، موضحا أنه "تفاديا لاي تصادم قررنا تأجيل جلسة مجلس الوزراء"، التي كانت مخصصة للبحث في "مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها".



واشار ميقاتي إلى أننا "كنا قد توصلنا بالأمس مع كل الأطراف من العسكريين في الخدمة والقطاع العام وجزء كبير من المتقاعدين الى حل مقبول من الجميع، ولكن ولسوء الخظ فوجئنا اليوم بالسلبية في الشارع وبالأعمال الشعبوية، وحفاظا مني على تفادي أي تصادم مع أحد، وكي لا نزيد في الطين بلة، ولتفادي اي مشكلة اضافية، لكل هذه الاعتبارات، أبلغت الوزراء عن تأجيل انعقاد الجلسة، وسأقوم بالدعوة الى عقد الجلسة الأسبوع المقبل، وهي ستكون مهمة".



وأكد ميقاتي أننا "مع إعطاء كل الحقوق المطلوبة للجميع لكننا محكومون باعتمادات الموازنة وسقوف معينة من الانفاق"، معلنا أنه سيدعو الى جلسة أخرى في مطلع الأسبوع المقبل.