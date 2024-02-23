موظفو وزارة الزراعة: العودة الى العمل استثنائيا يومي السبت والاثنين

تبلغت نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان قرار موظفي وزارة الزراعة بتسيير أمور المستوردين والمصدرين من خلال عودتهم الى العمل استثنائيا يومي السبت والاثنين في 24 و 26 شباط 2024.