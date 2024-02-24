الجمود الرئاسي على طاولة بيت الكتائب في الصيفي

بحث عضوا كتلة الكتائب النائبان نديم الجميّل والياس حنكش، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، مع وفد من تكتل الإعتدال الوطني ضم النائبين سجيع عطية وأحمد الخير، في سبل كسر الجمود الحاصل في إنتخابات رئاسة الجمهورية.