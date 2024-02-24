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عطية للـLBCI: مبادرتنا الرئاسية ترتكز الى ملاقاة اللجنة الخماسية
أخبار لبنان
2024-02-24 | 03:43
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عطية للـLBCI: مبادرتنا الرئاسية ترتكز الى ملاقاة اللجنة الخماسية
أوضح عضو كتلة الاعتدلا الوطني النائب سجيع عطية أنه انطلاقا من حقيقة أن الجمود الرئاسي بات قاتلا والحرب على وتيرة اعلى وهناك نية بالاعتداء علينا بشكل اوسع، ولانّ الرئاسة اثبتت أنها المفتاح الاساسي لاعادة انتظام العمل في البلد، رأينا أنه من الواجب الوطني إعادة تحفيز المساعي الرئاسية بالتزامن مع مساعي اللجنة الخماسية، وبالتالي انطلقنا بمبادرتنا وكان اللقاء الاول بطبيعة الحال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأكد عطية، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن الهدف هو التشاور واعادة فتح جلسات انتخاب رئاسية، مشيرا إلى أن طموحنا الالتزام بالبقاء داخل البرلمان إلى حين انتخاب الشخضية الافضل لرئاسة الجمهورية.
واشار إلى أن هدف مبادرة كتلة الاعتدال الوطني الاساسي الاجماع بين الكتل النيابية عبر عقد نقاش والوصول إلى نقاط مشتركة للاتفاق على اسم أو أكثر، وكما تأمين الـ86 صوتا، في وقت رأى أنه ليس هناك تقاطع يدعم مرشح ثاني بل هناك تقاطع مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وتقاطع ضد فرنجية.
وشدد عطية على أن هذه المبادرة ترتكز الى ملاقاة اللجنة الخماسية وهي بالتنسيق والتعاون معها لتذليل العقبات أمام انتخاب رئيس، نافيا أن يكون لمبادرتهم أي غطاء خارجي.
وكشف عضو كتلة الاعتدال الوطني أن علاقتنا مع الجميع ممتازة خصوصا مع الدول العربية وفرنسا.
وفي السياق، أوضح عطية أن القاسم المشترك الذي جمع أعضاء كتلة الاعتدال الوطني هو الاستقلالية والبعد عن التسييس، وقال:" خلفيتنا جميعا انمائية ونتميز بطابع وطني واعتدال سني".
أخبار لبنان
رئاسة
الاعتدال الوطني
سجيع عطية
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