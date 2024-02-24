لا جديد بشأن مفاوضات الهدنة بغزة… ماذا عن المؤتمر لدعم الجيش اللبناني؟

افادت الصحافية رندة تقي الدين بأن لاجديدا بشأن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة.



أما فيما خص الورقة الفرنسية المقدمة للبنان بشأن الجنوب، فأوضحت تقي الدين أن مصير لبنان سيكون كارثيا إذا صعّدت اسرائيل، لافتة إلى أن فرنسا متخوّفة من مصير لبنان وهي تشدد على وجوب تطبيق القرار 1701 من قبل الجانبين اللبناني والاسرائيلي.



من جهة أخرى، كشفت أن الفرنسيين مصرون على عقد مؤتمر دعم للجيش اللبناني على مستوى عال ولكن لاحقا لان لا أحد لديه الوقت لذلك في ظل الظروف الراهنة.



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