جعجع بعد لقائه وفد "الاعتدال الوطني": موافقون على المبادرة الرئاسية التي عرضتها الكتلة

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وفد من كتلة "الاعتدال الوطني" في معراب، أن الكتلة عرضت عليه مبادرة جدية وواضحة المعالم للوصول إلى انتخابات رئيس وأنه موافق عليها.



ولفت جعجع الى أن الطرح يتمثّل في لقاء تشاوري بين النواب للمطالبة بعقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس، مؤكدا على أن تكتل الجمهورية القوية مع فتح جلسات متتالية.



وقال: "اذا صفت النيات فسيتم انتخاب رئيس ونيتنا صافية من اللحظة الأولى ولكن الأكيد أن محور الممانعة متمسك برئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية".