تدشين ترميم مركز فوج الإطفاء في طريق الجديدة برعاية مولوي.. وشقير: هذا واجب وطني

رعى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حفل تدشين إعادة ترميم وتأهيل مركز فوج الإطفاء في منطقة الطريق الجديدة – الملعب البلدي، التي نفذتها جمعية "بيروت بخير" برئاسة الوزير السابق محمد شقير بالشراكة مع "مؤسسة صقال الخيرية" برئاسة أسعد صقال، وبمساهمة من مؤسسة الزعني (مازن وزياد الزعني) وشركة كولورتيك (يحيى قصعة).



مولوي



وقال مولوي في خلال الحفل: "بإسم وزارة الداخلية والبلديات وبإسمي شخصياً أقدر عالياً الجهود التي بذلت من قبل جمعية بيروت بخير برئاسة الوزير شقير وكل المساهمين من أجل هذا العمل المميز الذي يخدم مجتمعنا".



وأضاف: "أبطال الإطفاء مثلهم مثل كل رجال الأمن والعسكريين يضحون من أجل شعبهم ووطنهم. لقد سقط لهم خلال ممارسة عملهم شهداء وخصوصاً في انفجار مرفأ بيروت الذين لن ننساهم وسيظلون محفورين في وجدان العاصمة بيروت ووجدان الوطن، ولا خلاص لنا في هذه القضية سوى الحقيقة التي وحدها تخلصنا جميعاً".



وتابع: "تحية لكل أبناء بيروت اليوم، يداً بيد وبالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وبين أبناء بيروت ولبنان، لأنه بهذا التعاضد الواسع نستطيع أن نبني ونعيد لبيروت رونقها وصورتها الجميلة وصورة لبنان وصورة بيروت المنارة والحضارة".



شقير



بدوره، قال شقير في خلال الحفل: "أشكركم جميعاً معالي الوزير وسعادة المحافظ وحضرة رئيس البلدية لأنكم أتحتم لي الفرصة كي أقوم بهذه المبادرة المحببة على قلبي والتي نحن الآن بصدد تدشينها، وهي إعادة ترميم مركز فوج الإطفاء في الطريق الجديدة، وهو ما أعتبره واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه مدينتي وأهلها، لا سيما لجهة المساهمة في تأمين مستلزمات إحتواء الاضرار الناتجة عن الحرائق والحوادث المماثلة".



وشدّد شقير على أننا "نؤمن بالتكافل والتضامن بين المجتمع اللبناني، وهذا جزءٌ لا يتجزأ من ثقافتنا وعاداتنا وهويتنا، وحقيقةً، لولا هذه القِيَمّ الأخلاقية لما استطاع مجتمعنا من تجاوز التداعيات الإجتماعية للأزمة الاقتصادية التي نمر بها والتي صنفت من بين الأقوى على مستوى العالم".



وقال: "نحن في جمعية بيروت بخير لدينا رسالة هي الإنسان، ونعمل على تأديتها في كل المناطق اللبنانية من ضمن الإمكانيات المتاحة، وبيروت تبقى القلب النابض للبنان وعلينا جميعاً الحفاظ على هذا القلب سليماً معافى كي يستمر تدفق الدماء في شرايين الوطن"، متوجهاً بالتحية لفوج إطفاء بيروت قيادةً وأفراداً على كل التضحيات والجهود التي يقومون بها خدمةً لمجتمعنا وأهلنا".



وأضاف: "أغتنم المناسبة اليوم لرفع الصوت عالياً لوضع فوج الإطفاء والدفاع المدني في أولويات اي حكومة مقبلة، أولاً لإنصافهم، وثانياً لتلبية كل احتياجاتهم وتزويدهم بالأليات والمعدات المطلوبة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه".



صقال



ثم تحدث صقال، فقال: "نحن هنا اليوم لنفتح فصلاً جديداً في كتاب فوج إطفائية بيروت في طريق الجديدة، وكل ما فعلناه يبقى قليلاً لهذه المؤسسة الراسخة في وجدان الوطن، لكننا قمنا بواجبنا الإجتماعي والوطني من ضمن الإمكانيات المتاحة بما يسمح لهذا المركز بالقيام بواجباته تجاه منطقته وبيروت".



وأكد "اننا على العهد مع كل الخيرين لإعلاء شأن عاصمتنا الحبيبة بيروت".



العجوز



أما رئيس جهاز فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز، فأشار إلى أن المركز هو من أهم مراكز بيروت وأن اليوم بهذا العمل تم إعادة الروح له، وأنه بعد طول انتظار تم إعادة ترميمه وتأهيله للقيام بمهامه في مجال عمليات الإطفاء ومجال معالجة الحروق وغير ذلك.



ولفت الى أن المركز عاد للحياة بقوة وبات قادراً على تأمين الخدمات التي يوفرها 24 على 24 ساعة.



عبود



بدوره، أشار محافظ بيروت الى انفجار مرفأ بيروت والأضرار الكبيرة التي أصابت مركز فوج إطفاء بيروت والمراكز التابعة للبلدية، لافتاً الى انه بالإضافة إلى أضرار الانفجار كان لتداعيات الأزمة المالية أثراً كبيراً في تقليص قدرات البلدية في القيام بواجباتها ومهامها الملقاة على عاتقها تجاه بيروت وأهلها. كما أشار إلى تآكل أجور العاملين في البلدية مثلهم مثل معظم القطاع العام.



وقال عبود: "في المرحلة الماضية وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع البيروتي وبعض المساعدات التي تم توفيرها استطعنا ترميم وتأهيل مركز الإطفاء الرئيسي و22 مركزاً لبلدية بيروت، مشيراً الى أنه بالنسبة لمركز الإطفاء في منطقة الطريق الجديدة اليد الوحيدة التي امتدت لنا للمساعدة هي يد الوزير شقير وشركائه في هذا المشروع.



وأضاف: "اليوم بالنسبة لفوج الإطفاء وفي مراكز البلدية بات لدينا تجهيزات وآليات أفضل من السابق، ولكن مشكلتنا هي تدني الرواتب، ولدينا خطة للنهوض في البلدية لزيادة الجباية والواردات والانفاق على رواتب فوج الاطفاء والعاملين في البلدية والحرس لتأمين حياة كريمة لهم لزيادة انتجايتهم.



وخلال الحفل، أجرى عناصر من فوج الإطفاء مناورة حية للإطفائين كما كان جولة على المركز للإطلاع على أعمال التأهيل والترميم.



وفي نهاية الحفل تم قدم الوزير مولوي والقاضي عبود والشيخ قوزي وعبدالله درويش والعميد العجوز هدية تذكارية للوزير شقير (بذلة فوج الإطفاء) ولصقال والزعني وقصعة (خوذة رجال الإطفاء)، وبعدها تم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية.







