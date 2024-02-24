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النواب التغييريون من ضهر البيدر: لتتحرك السلطات المختصة سريعًا

أخبار لبنان
2024-02-24 | 12:42
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النواب التغييريون من ضهر البيدر: لتتحرك السلطات المختصة سريعًا
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النواب التغييريون من ضهر البيدر: لتتحرك السلطات المختصة سريعًا

عقد "النواب التغييريون"، ياسين ياسين، نجاة صليبا، ملحم خلف، بولا يعقوبيان وفراس حمدان مؤتمرا صحفيا على طريق ضهر البيدر، وذلك في اطار الاضاءة على التقصير الحاصل في معالجة اسباب المخاطر المتمثلة بالإنهيارات والإنزلاقات، حيث طالبوا بفتح ملف تلزيمات الأشغال العامة التي لها علاقة بالطرقات، لمعرفة اين ذهبت الهبات والقروض من البنك الدولي.

كما دعوا الى تحرك سريع من قبل السلطات المختصة لدرء وقوع اي مخاطر على هذا الطريق.

وأكد النواب متابعة الموضوع على الصعيدين التشريعي والقانوني.

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