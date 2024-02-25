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عدد من نواب بيروت الأولى: للاستمرار بإقامة حرس بيروت حواجز بمؤازرة أمنية لإيقاف الدراجات

أخبار لبنان
2024-02-25 | 04:11
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عدد من نواب بيروت الأولى: للاستمرار بإقامة حرس بيروت حواجز بمؤازرة أمنية لإيقاف الدراجات
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عدد من نواب بيروت الأولى: للاستمرار بإقامة حرس بيروت حواجز بمؤازرة أمنية لإيقاف الدراجات

بعد صدور قرار من المجلس البلدي بالطلب من محافظ بيروت وقف الحواجز التي يقيمها فوج الحرس البلدي لتوقيف سائقي الدراجات النارية المخالفين، إلى حين تدريبهم وتجهيزهم ووضع خطة متكاملة للحواجز، أكّد نواب بيروت غسان حاصباني، نقولا صحناوي، جان طالوزيان، نديم الجميل، جهاد بقرادوني، هاكوب ترزيان شكرهم وتقديرهم للعمل الذي يقوم به عناصر فوج الحرس البلدي وأهميته في التخفيف من المخالفات وضبط الأمن، مشددين على أن هذه المهام في الأساس يجب ان تقوم بها قوى الأمن الداخلي التي غابت بشكل كبير عن ضبط مخالفات السير وخاصة التي يقوم بها اشخاص غير لبنانيين. 

ولفتوا النواب في بيان، الى أنهم كانوا قد طالبوا وما زالوا يطالبون بان تقوم قوى الأمن بكامل واجباتها في هذا الخصوص، مشيرين الى أنه في ظل عدم إتخاذها خطوات بهذا الاتجاه لأسباب عدة منها المحدودية في القدرات، قام الحرس البلدي بتغطية هذه الفجوة بسبب الضرورة. 

واعتبروا ان هذا الشق الأمني لا يمكن تركه منفلتاً، مطالبين وزارة الداخلية وبلدية بيروت بالقيام بالخطوات التالية:

- الاستمرار بإقامة الحواجز للحرس البلدي لإيقاف الدراجات النارية المخالفة. 
- ⁠تأمين مؤازرة من قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش للاستفادة من كل العناصر والقدرات اللوجستية المتاحة. 
- ⁠تدريب الحرس البلدي للقيام بهذه المهمات بطريقة أكثر فعالية تؤمن سلامته وسلامة المواطنين".

وأكدوا أن أمن بيروت وسلامة اهلها هما اولوية وأنه يجب الا يحصل أي خلل بسبب تقلص القدرات في أي جهاز كان.

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