الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث بشرط

أخبار لبنان
2024-02-25 | 04:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث بشرط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جعجع: الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث بشرط

أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث، شرط أن يكون شخصية جدية ومستقلة ويستطيع أن يكون رئيسا فعليا وليس مجرد صورة.

واعتبر جعجع في خلال استقباله السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في معراب، أن حزب الله ما زال متمسكا بمرشحه، وأنه لا يريد حتى هذا الخيار، موضحًا أن "هذا الأمر يعني أنه يصرُّ على التعطيل إلا اذا كان رئيس الجمهورية المقبل من صلب خطه، وهو ما لا يمكن التسليم به".

وأكد جعجع للسفير البابوي أن أزعور تقدّم بوضوح على مرشح حزب الله في الجلسة الأخيرة، وأنه لو لم يعطل حزب الله وحلفاؤه الجلسة بإطاحة النصاب، لكنا وصلنا إلى انتخاب رئيس الجمهورية. 

ولفت جعجع إلى محاذير توريط لبنان في حرب غزة، موضحًا أن الحل يكمن في تطبيق القرار 1701 وانسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية، ليتسلم الجيش اللبناني بالتعاون مع القوة الدولية أمنها وحمايتها بالكامل، كونه القوة الشرعية الوحيدة التي تمثل الدولة اللبنانية.

وتم في خلال اللقاء، تأكيد على أهمية حل الدولتين لوقف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

أخبار لبنان

الفريق

السيادي

مستعد

للبحث

LBCI التالي
سارق منازل ينشط في قرى قضاء جزين... ومفرزة استقصاء الجنوب أوقفته وضبطت كمية من المسروقات
عدد من نواب بيروت الأولى: للاستمرار بإقامة حرس بيروت حواجز بمؤازرة أمنية لإيقاف الدراجات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-02-01

سيزار أبي خليل لـ"الأنباء الكويتية": نرفض المرشحين للرئاسة ومع خيار ثالث مطمئن

LBCI
خبر عاجل
2023-12-06

ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: مرشحنا الى حد اليوم هو جهاد أزعور واذا دعا الرئيس بري الى جلسة سننتخبه والمواجهة ما زالت بين أزعور وفرنجية وأتمنى أن يكون العماد جوزيف عون الخيار الثالث

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-01

لودريان للـLBCI: السعودية تدعم خيار المرشح الثالث وهي تتحرك مجدداً لإخراج لبنان من المأزق

LBCI
خبر عاجل
2023-11-29

هادي ابو الحسن لـ "حوار المرحلة": هناك ضرورة للبحث في مرشح ثالث لرئاسة الجمهورية ونحن مع أي إسم يحظى بموافقة غالبية الافرقاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:57

مولوي في تونس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب

LBCI
أخبار لبنان
05:14

الراعي: لبنان آخذ في الإنهيار والسقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع

LBCI
أمن وقضاء
04:41

سارق منازل ينشط في قرى قضاء جزين... ومفرزة استقصاء الجنوب أوقفته وضبطت كمية من المسروقات

LBCI
أخبار لبنان
04:11

عدد من نواب بيروت الأولى: للاستمرار بإقامة حرس بيروت حواجز بمؤازرة أمنية لإيقاف الدراجات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
04:19

أكرم الحلبي: منتخب لبنان "مش هيّن" بوجود لاعبيه أمير سعود ووائل عرقجي

LBCI
أخبار دولية
05:49

مانيلا تتهم بكين بمحاولة منع سفينة أخرى في بحر الصين الجنوبي

LBCI
منوعات
2024-02-24

حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!

LBCI
موضة وجمال
10:38

أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:14

الراعي: لبنان آخذ في الإنهيار والسقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع

LBCI
رياضة
04:56

منتخب لبنان يتحضّر لمباراته بوجه البحرين... والـLBCI تتحدّث مع عدد من اللاعبين

LBCI
أخبار دولية
23:32

ترامب يهزم نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين بالانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

صفقة كبيرة بين مصر والامارات.. ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:55

أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)

LBCI
منوعات
08:44

"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)

LBCI
اخبار البرامج
15:43

ميشال جحا في تصريح مثير للجدل: "النبي محمد كان مسيحي" (فيديو)

LBCI
منوعات
16:23

أب أدمن على مشروبات الطاقة لسنوات... وما حصل له فجأة غيّر مجرى حياته

LBCI
أخبار لبنان
02:51

المرصد السوري: استشهاد عنصرين من حزب الله باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية

LBCI
منوعات
15:59

الأم المجرمة... تركت طفلتها الصغيرة تموت جوعاً لأيام أثناء قضائها عطلة على الشاطئ!

LBCI
موضة وجمال
10:38

أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:31

هادي أبو الحسن لـ"الأنباء" الكويتية: توجه لدى ميقاتي يقضي بفتح الدوائر العقارية رسميا اثر انتهاء الموظفين من الإضرابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More