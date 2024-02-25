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جعجع: الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث بشرط
أخبار لبنان
2024-02-25 | 04:23
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جعجع: الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث بشرط
أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث، شرط أن يكون شخصية جدية ومستقلة ويستطيع أن يكون رئيسا فعليا وليس مجرد صورة.
واعتبر جعجع في خلال استقباله السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا في معراب، أن حزب الله ما زال متمسكا بمرشحه، وأنه لا يريد حتى هذا الخيار، موضحًا أن "هذا الأمر يعني أنه يصرُّ على التعطيل إلا اذا كان رئيس الجمهورية المقبل من صلب خطه، وهو ما لا يمكن التسليم به".
وأكد جعجع للسفير البابوي أن أزعور تقدّم بوضوح على مرشح حزب الله في الجلسة الأخيرة، وأنه لو لم يعطل حزب الله وحلفاؤه الجلسة بإطاحة النصاب، لكنا وصلنا إلى انتخاب رئيس الجمهورية.
ولفت جعجع إلى محاذير توريط لبنان في حرب غزة، موضحًا أن الحل يكمن في تطبيق القرار 1701 وانسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية، ليتسلم الجيش اللبناني بالتعاون مع القوة الدولية أمنها وحمايتها بالكامل، كونه القوة الشرعية الوحيدة التي تمثل الدولة اللبنانية.
وتم في خلال اللقاء، تأكيد على أهمية حل الدولتين لوقف الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
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