الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: لبنان آخذ في الإنهيار والسقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع
أخبار لبنان
2024-02-25 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الراعي: لبنان آخذ في الإنهيار والسقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع
2
min
الراعي: لبنان آخذ في الإنهيار والسقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع
استنكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التشويهات في مضمون الدستور وتطبيقه وفي العيش المشترك والتشويهات في ميزة الوحدة في التنوّع، محذرا من أن لبنان آخذ في الإنهيار، وأن السقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع.
واعتبر الراعي في عظة الأحد، أن التعمّد في إطالة عمر الفراغ الرئاسي كشف نوايا المعطّلين المستفيدين منه، لافتا الى أنه "بتنا نشهد انهيارًا شبه كامل في مؤسسات الدولة واداراتها وفوضى عامة سمحت للعديد من المسؤولين بالتمادي والاستئثار بالسلطة الى حدّ التسلّط والتجبّر والاستنسابية ضاربين عرض الحائط بالميثاق الوطني وبنموذجيّة لبنان القائمة على التنوع في الوحدة والعيش الواحد فأطاحوا بالأصول والاصالة اللبنانية".
وشدد على أن الاستمرار في هذا النهج المنحرف يهدد بشكل خطير الوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة اليها اليوم، وسلامة المجتمع اللبناني وأنه يسيء الى كرامة الشعب المتروك بدون رأس لدولته.
ورأى أن التمنّع والتباطؤ في انتخاب رئيس للجمهورية يشكل مخالفة فاضحة للدستور ويحمّل المتسببين به مسؤولية التفكك الحاصل والانهيار المستمر.
وفي قضية الدوائر العقارية في جبل لبنان المقفلة منذ نحو عام ونصف، قال الراعي: "التأخير في اتخاذ الخطوات العملية والجدية لإعادة العمل الى طبيعته ينذر بما هو خطير ومرفوض وسط الكلام عن بيوعات وتجاوزات حاصلة تحت جنح الظلام. فضلًا عن الخسائر الناجمة عن هذا التعطيل التي تطال خزينة الدولة وأكثر من 63 مهنة وقطاع".
وأضاف: "اننا نحمّل المعنيين بهذا الشأن مسؤولية هذا التقاعس ونطالبهم بإعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان من أجل تأمين مصالح المواطنين وعودة هذا الشريان الحيوي الى طبيعته".
وطالب الراعي القوى الساسية بتحمّل مسؤولياتها الوطنية وإقرار الإصلاحات الجمركية اللازمة، والحؤول دون الشغور في الملاك المحدود للضابطة الجمركية، والمباشرة بملئه عبر مباراة تراعى من خلالها الكفاءة والمناصفة.
واعتبر أن كل هذه المواضيع وغيرها من الإصلاح والمال والاقتصاد والإدارة تحتاج الى انتخاب فوري لرئيس للجمهورية يتولى قطع الطريق على أي معادلات داخلية وخارجية وتسويات قد تأتي على حساب لبنان وسيادته ومصلحة شعبه.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لبنان
الإنهيار
والسقف
بسقوطه
الجميع
التالي
مولوي في تونس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب
سارق منازل ينشط في قرى قضاء جزين... ومفرزة استقصاء الجنوب أوقفته وضبطت كمية من المسروقات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-02-21
ميشال دويهي بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة "الأونروا" في لبنان: الوضع مقلق وعلى الجميع تحمل مسؤولياته
أخبار لبنان
2024-02-21
ميشال دويهي بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة "الأونروا" في لبنان: الوضع مقلق وعلى الجميع تحمل مسؤولياته
0
أخبار دولية
2024-02-13
مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟
أخبار دولية
2024-02-13
مصر على خطى لبنان بالإنهيار أم تسبقه بالتعافي؟
0
آخر الأخبار
2024-02-09
الراعي: نحن أمام عملية إقصاء مُبرمجة للموارنة بدءًا من إقفال القصر الجمهوريّ وصولًا إلى انتهاك الدستور اللبنانيّ
آخر الأخبار
2024-02-09
الراعي: نحن أمام عملية إقصاء مُبرمجة للموارنة بدءًا من إقفال القصر الجمهوريّ وصولًا إلى انتهاك الدستور اللبنانيّ
0
آخر الأخبار
2024-02-09
الراعي: لبنان يعتمد التعددية الثقافية والدينية وبنتيجة هذه الخصوصية وغيرها لبنان ذو نظام حياديّ إيجابيّ يعطيه دور وساطة والتزام في توطيد العدالة بين الشعوب
آخر الأخبار
2024-02-09
الراعي: لبنان يعتمد التعددية الثقافية والدينية وبنتيجة هذه الخصوصية وغيرها لبنان ذو نظام حياديّ إيجابيّ يعطيه دور وساطة والتزام في توطيد العدالة بين الشعوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:57
مولوي في تونس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب
أخبار لبنان
06:57
مولوي في تونس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب
0
أمن وقضاء
04:41
سارق منازل ينشط في قرى قضاء جزين... ومفرزة استقصاء الجنوب أوقفته وضبطت كمية من المسروقات
أمن وقضاء
04:41
سارق منازل ينشط في قرى قضاء جزين... ومفرزة استقصاء الجنوب أوقفته وضبطت كمية من المسروقات
0
أخبار لبنان
04:23
جعجع: الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث بشرط
أخبار لبنان
04:23
جعجع: الفريق السيادي مستعد للبحث في خيار مرشح ثالث بشرط
0
أخبار لبنان
04:11
عدد من نواب بيروت الأولى: للاستمرار بإقامة حرس بيروت حواجز بمؤازرة أمنية لإيقاف الدراجات
أخبار لبنان
04:11
عدد من نواب بيروت الأولى: للاستمرار بإقامة حرس بيروت حواجز بمؤازرة أمنية لإيقاف الدراجات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
04:19
أكرم الحلبي: منتخب لبنان "مش هيّن" بوجود لاعبيه أمير سعود ووائل عرقجي
رياضة
04:19
أكرم الحلبي: منتخب لبنان "مش هيّن" بوجود لاعبيه أمير سعود ووائل عرقجي
0
أخبار دولية
05:49
مانيلا تتهم بكين بمحاولة منع سفينة أخرى في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
05:49
مانيلا تتهم بكين بمحاولة منع سفينة أخرى في بحر الصين الجنوبي
0
منوعات
2024-02-24
حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!
منوعات
2024-02-24
حادث أشبه بالحرب العالمية الثالثة... حفلة "دعارة" انتهت بمعركة سكاكين: والسبب صادم!
0
موضة وجمال
10:38
أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)
موضة وجمال
10:38
أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:14
الراعي: لبنان آخذ في الإنهيار والسقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع
أخبار لبنان
05:14
الراعي: لبنان آخذ في الإنهيار والسقف ينذر بسقوطه على رؤوس الجميع
0
رياضة
04:56
منتخب لبنان يتحضّر لمباراته بوجه البحرين... والـLBCI تتحدّث مع عدد من اللاعبين
رياضة
04:56
منتخب لبنان يتحضّر لمباراته بوجه البحرين... والـLBCI تتحدّث مع عدد من اللاعبين
0
أخبار دولية
23:32
ترامب يهزم نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين بالانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية
أخبار دولية
23:32
ترامب يهزم نيكي هايلي آخر منافسيه الجمهوريين بالانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم
تقارير نشرة الاخبار
13:48
رسمياً كفردبيان عاصمة المصايف العربية.. الى كل السياح: لبنان ينتظركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ما هي الرسائل التي تبادلتها اوكرانيا وروسيا بعد عامين على الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حرب روسيا وأوكرانيا.. إلى العام الثالث در!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
من مفاعيل مواجهات الجنوب... طفرةُ في اسعار الايجارات قد ترتفع لاكثر من سبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صفقة كبيرة بين مصر والامارات.. ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
صفقة كبيرة بين مصر والامارات.. ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات غزة: مفاوضات الصفقة طويلة وأي اتفاق سينعكس على لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:55
أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)
منوعات
07:55
أرسلت زوجها إلى المتجر لشراء فوط صحية... ما أحضر إلى المنزل أضحك الملايين (فيديو)
2
منوعات
08:44
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
منوعات
08:44
"المنزل الأكثر وحدة في العالم"... تم تصميمه في هذا البلد للهرب من الموت! (صور)
3
اخبار البرامج
15:43
ميشال جحا في تصريح مثير للجدل: "النبي محمد كان مسيحي" (فيديو)
اخبار البرامج
15:43
ميشال جحا في تصريح مثير للجدل: "النبي محمد كان مسيحي" (فيديو)
4
منوعات
16:23
أب أدمن على مشروبات الطاقة لسنوات... وما حصل له فجأة غيّر مجرى حياته
منوعات
16:23
أب أدمن على مشروبات الطاقة لسنوات... وما حصل له فجأة غيّر مجرى حياته
5
أخبار لبنان
02:51
المرصد السوري: استشهاد عنصرين من حزب الله باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية
أخبار لبنان
02:51
المرصد السوري: استشهاد عنصرين من حزب الله باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية
6
منوعات
15:59
الأم المجرمة... تركت طفلتها الصغيرة تموت جوعاً لأيام أثناء قضائها عطلة على الشاطئ!
منوعات
15:59
الأم المجرمة... تركت طفلتها الصغيرة تموت جوعاً لأيام أثناء قضائها عطلة على الشاطئ!
7
موضة وجمال
10:38
أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)
موضة وجمال
10:38
أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)
8
صحف اليوم
00:31
هادي أبو الحسن لـ"الأنباء" الكويتية: توجه لدى ميقاتي يقضي بفتح الدوائر العقارية رسميا اثر انتهاء الموظفين من الإضرابات
صحف اليوم
00:31
هادي أبو الحسن لـ"الأنباء" الكويتية: توجه لدى ميقاتي يقضي بفتح الدوائر العقارية رسميا اثر انتهاء الموظفين من الإضرابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More