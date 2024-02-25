مولوي في تونس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب

وصل وزير الداخلية والبلديات، في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، إلى تونس، للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب.



ورافقه المدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.



واستقبله، في مطار تونس قرطاج الدوليّ، وزير الداخلية التونسيّ كمال الفقي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد البنيان وسفير لبنان لدى تونس طوني فرنجية.