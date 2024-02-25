سفير المملكة لدى لبنان يزور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، في مقر البطريركية، في بكفيا .



وعُرض مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية والمساعي الحثيثة، التي تبذلها اللجنة الخامسية مع مختلف الأطراف اللبنانية، لحل أزمة الشغور الرئاسيّ، بأسرع وقت ممكن.