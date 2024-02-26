الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024

أخبار لبنان
2024-02-26 | 03:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024

تقدم النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية  القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024  والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله. 

واستند النواب في الطعن، الذي أعدته المحامية لارا سعادة، إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور.

وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:

-مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة
-في مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها
-مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها
-مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورود ها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي.
-في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه "فرسان موازنة"
-مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين
-مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب.
 

أخبار لبنان

المجلس الدستوري

طعن

موازنة 2024

LBCI التالي
قيومجيان للـLBCI: مبادرة الاعتدال الوطني تلتقي مع تطلعاتنا
الرأس المدبّر لعمليات تهريب أشخاص عبر مراكب الموت في قبضة "المعلومات"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-02-15

"الجمهورية القوية" يتقدم بطعن امام المجلس الدستوري بقانون الموازنة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-15

النواب جورج عقيص وغسان حاصباني ورازي الحاج يتقدّمون باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوريّ طعنًا بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ بعد ظهر اليوم

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-03

جمعية المستهلك: موازنة 2024 تعميم الخراب والطعن بها ضرورة

LBCI
خبر عاجل
2024-02-02

حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة ٢٠٢٤

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:55

المصداقيّة وضمان جودة المنتجات هدف توتال للطاقات ماركتينغ لبنان من خلال تجهيز مختبريْن متنقّليْن لمراقبة جودة منتجاتها

LBCI
أخبار لبنان
04:37

سليم الصايغ للـLBCI: نحن مع أن يكون هناك تشاور بين النواب في ما خص ملف الرئاسة ولكن...

LBCI
اقتصاد
04:23

كتاب من سعادة الشامي الى ميقاتي متعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:14

قيومجيان للـLBCI: مبادرة الاعتدال الوطني تلتقي مع تطلعاتنا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:55

المصداقيّة وضمان جودة المنتجات هدف توتال للطاقات ماركتينغ لبنان من خلال تجهيز مختبريْن متنقّليْن لمراقبة جودة منتجاتها

LBCI
آخر الأخبار
05:16

الغارة الاسرائيلية في بعلبك استهدفت هنغارا ومبنى من طبقتين متباعدين بضعة امتار في تل صفية في نقطة واقعة في سهل بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
03:50

طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:39

اسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية على طريق الليطاني-الميدنة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إنجاز جديد للبنان: تسعة طلّاب يفوزون بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب موسكو وكييف أقلقت عواصم الكوكب لعامين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

صراع شيعي - شيعي في العراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إصرار اسرائيلي على عملية رفح وسط تفاؤل بشأن مفاوضات الهدنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مبادرة تكتل الاعتدال الرئاسية... هل تسلك طريقها الى ساحة النجمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

في عين المريسة… مهرجان البستان حاضر عبر الموسيقى الكلاسيكية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:52

وفاة الممثل فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ68 عامًا

LBCI
خبر عاجل
04:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف محيط مدينة بعلبك بالقرب من بلدة عدوس (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هكذا ممكن حل أزمة أجور القطاع العام

LBCI
اخبار البرامج
16:45

تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!

LBCI
أخبار لبنان
03:50

طعن من نواب الكتائب وتجدّد وتحالف التغيير بقانون موازنة 2024

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:38

الأطباء يفشلون في إيجاد العلاجات المناسبة لهذا النوع من الالتهابات… إليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
03:29

وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

LBCI
آخر الأخبار
11:26

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا شنت غارات على خلية مسلحين وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More