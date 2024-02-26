قيومجيان للـLBCI: مبادرة الاعتدال الوطني تلتقي مع تطلعاتنا

رأى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان أن هناك فريقا يبتزّ اللبنانيين منذ عام ونصف العام ويقول "إما مرشحي او الفراغ"، مؤكدا أن هذا الاسلوب لن ينفع "قد ما عملوا تعطيل وفراغ".



وفي السياق، أمل، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن تؤدي مبادرة الاعتدال الوطني إلى أمور إيجابية وهي تلتقي مع تطلعاتنا.



وأوضح قيومجيان أن قناعة المعارضة هي أن الحوار الفضفاض لن يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لافتا إلى أن طرح القوات اللبنانية منذ البداية تمثّل بإجراء نقاشات ثنائية تحت قبة البرلمان وثم الذهاب إلى جلسات انتخابية مفتوحة.



وفي السياق، كشف أنه صحيح أن كل الوفود الدبلوماسية التي زارت لبنان في الفترة الاخيرة ركّزت على الوضع في الجنوب، إلا أن النقاشات كانت تميل نحو ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لوجوب وجود سلطة رسمية يتعاطون معها.