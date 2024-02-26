تفاصيل عن المسيرة الإسرائيلية "Hermes 450" التي أسقطها حزب الله (فيديو)

نشر الاعلام الحربي في حزب الله، فيديو يتضمن تفاصيل ومعلومات عن المسيّرة الإسرائيلية "Hermes 450" - زيك التي أسقاطها الحزب ‏بصاروخ أرض - جو صباح اليوم على طريق الليطاني-الميدنة.