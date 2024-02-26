بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات الميدانية مع سفيرة الأرجنتين وقائد اليونيفل

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع سفيرة الارجنتين ماريا فرجينيا رويس قنطار خلال زيارة بروتوكولية بمناسبة توليها مهامها الدبلوماسية لدى لبنان، في آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين .



وتابع بري الأوضاع العامة لا سيما المستجدات الميدانية على ضوء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والقرى والبلدات الجنوبية خلال لقائه قائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو والوفد المرافق .