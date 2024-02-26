بو حبيب: ان شاء الله يكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل

بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الرد على المقترح الفرنسي وقال: "نحن نهييء الرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، وان شاء الله يكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل".



وقال ردا على سؤال:"موقفنا معروف ونريد تطبيقا كاملا وشاملا للقرار1701 ومن ضمنه شبعا وكفرشوبا، ونرحب بالدور الفرنسي، ولقد أعطانا الفرنسيون هذه الأفكار لأنه يهمهم لبنان وسلامة لبنان".