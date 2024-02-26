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وليد فياض: موقف إيجابي للبنك الدولي حيال التطورات الحاصلة في قطاع الطاقة والمياه

أخبار لبنان
2024-02-26 | 10:42
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وليد فياض: موقف إيجابي للبنك الدولي حيال التطورات الحاصلة في قطاع الطاقة والمياه
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وليد فياض: موقف إيجابي للبنك الدولي حيال التطورات الحاصلة في قطاع الطاقة والمياه

اعلن  وزير الطاقة والمياه وليد فياض انه تم البحث خلال اجتماع في السراي، في خطط البنك الدولي بالنسبة للاستثمار في لبنان في هذه المرحلة. وسجل خلال الاجتماع  موقف إيجابي للبنك الدولي حيال التطورات الحاصلة في قطاع الطاقة والمياه، اذ خصص البنك الدولي  في استراتيجيته ثلاثة قطاعات لها ألاولوية وهي الطاقة، المياه والمكننة كي يكون العمل  شفافا وسريعا وفعالا وبكلفة أقل من أجل تحسين الخدمات. كما أنه قدم التزاما بالاستثمار في مشاريع في هذه القطاعات بمبلغ مليارين ومئتي مليون دولار أميركي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومن ضمنها مشروع الطاقة المتجددة الذي سيتم الإستثمار  فيه، والذي دخلت ضمنه ثلاث عناصر هي: 

اولا: تحسين الكفاءة لدى كهرباء لبنان من خلال تقليص الهدر ووضع العدادات الذكية، وانشاء مركز التحكم عن بعد.
ثانيا : الطاقة المتجددة الموزعة عبر الإستثمار للبنك الدولي مباشرة بثلاث أو أربع محطات للطاقة المتجددة، يبلغ حجم كل  منها نحو أربعين ميغاوات ويمكن زيادة قدرتها الى نحو مئة ميغاوات عبر استثمار من القطاع الخاص. وهذا يمكننا من الحصول على نحو اربعمئة ميغاوات إضافية من الطاقة المتجددة.
ثالثا: الدعم الفني، اي التحوّل المؤسساتي لشركة كهرباء لبنان ومن ضمنه التحول الرقمي، وإعادة الهيكلة، والكفاءات المطلوبة لإعادة وصل مراكز انتاج الطاقة المتجددة الموزعة على الشبكة. وسيستثمر البنك الدولي في دعم مؤسسة كهرباء لبنان، وتطبيقا لقانون الطاقة المتجددة الموزع الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب اخيرا.

وقال:" الأمر المشجع بأن البنك الدولي يرى بان هناك تطورات ايجابية في قطاع الطاقة واعلانه التزامه الاستثمار في قطاعي الطاقة والمياه، ونحن  بدورنا نريد تنفيذ هذه المشاريع .

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