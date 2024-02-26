حجار: سيناريو جديد سيعرض في الأيام المقبلة في ملف القطاع العام

اعلن وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع القطاع العام، عن وجود سيناريو جديد سيعرض في الأيام المقبلة، "وان شاء الله يصعد الدخان الأبيض في الأيام أو الساعات المقبلة.



وأضاف: تباحثنا أيضا بموضوع برنامج "أمان" والرئيس ميقاتي يسهل الأمور للوصول الى اعادة الدفع للأشخاص الذين توقف الدفع لهم بعد 18 شهرا. وتطرقنا الى هبات تتعلق ببرنامج "الأسر الأكثر فقرا "وبرنامج "أمان" وهذه الهبات هي بحاجة لحلحلة بعض النقاط، ولقد أعطى الرئيس ميقاتي توجيهاته لتسيير هذه الأمور ومتابعتها، والجو كان أكثر من ايجابي".



وأشار الى انه في بداية هذا الأسبوع سيتم حل ملفات دقيقة ننتظرها منذ اشهر وقال:"أبشر اللبنانيين بامكان حلها قريبا".