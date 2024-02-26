اجتماع للمديرين العامين لعرض سبل تحسين الرواتب

استكمالا لاجتماع المديرين العامين الذي عقد الأسبوع الماضي متابعة لاوضاع العاملين في القطاع العام، اجتمع اليوم عدد من المديرين العامين في مكتب المدير العام لوزارة المهجرين، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وكان عرض لسبل تحسين الرواتب بما يمكّن موظفي القطاع العام من الاستمرار في اداء مهماتهم.