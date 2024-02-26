فضل الله: القصف على بعلبك لن يمر دون رد

علّق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله على القصف الإسرائيلي الذي استهدف بعلبك، وأشار إلى أن "العدو هدّد لبنان، ونحن نقول له إن نار المقاومة حارقة وستتصدى لأي اعتداء على بلدنا".



واعتبر أن "العدو يظن أنه يستطيع أن يستعيد هيبته من خلال الغارات على بعلبك والقرى اليوم"، لكنّه شدّد على أن "المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تمادي العدو في عدوانه على القرى والبلدات".



وأكّد أن "المقاومة ستفاجئ العدو كما فاجأته اليوم، والعدوان على بعلبك لن يمر دون رد".



ورأى أن "نهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار".



وفي وقت سابق، قصف الطيران الحربي موقعاً لحزب الله في بعلبك، وذلك بعدما أسقط الحزب مسيّرة إسرائيلية.