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مولوي: لبنان بلد للإستقرار وهو لا يريد الحرب
أخبار لبنان
2024-02-26 | 10:53
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مولوي: لبنان بلد للإستقرار وهو لا يريد الحرب
مولوي: لبنان يتمسّك بالشرعية العربية
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أن لبنان بلد للإستقرار، وأنه لا يريد الحرب".
وقال مولوي في كلمة خلال انعقاد الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس: "نعملُ جميعاً، في سبيلِ أن يكون لبنان دولة متقدّمة في الإستقرار والنعيم والشرعية، مسانِدة لأشقائها العرب، وبمساعدة الأشقاء العرب، سننتقل حتماً إلى تلك المرحلة. لبنان المستقرّ، هو درّةٌ في المنطقة، تُضافُ إلى دول عربية، منارة في العالم، لتشكّل معاً، بالأمنِ والأمان، مجموعة مُشتركة ومُتشاركة في الإستقرار، بل وِحدة، حصنُها أمان عربي مشترك".
وشدد على أن "بناء الدولة القوية في لبنان وتعزيز الدولة في لبنان وتعزيز الأجهزة الأمنية في لبنان، هو ضرورةٌ لتعزيز الإستقرار". وقال: "نؤمنُ بذلك ونعمل عليه، معكم، لبنان جزءٌ من الشرعية العربية، ويتمسّكُ بالشرعية العربية، ولن يخرُجَ عن الشرعيةِ الدولية".
وأكد مولوي "رفض المسّ بأيّ دولة في أمانها وفي أمنها الإجتماعي، وخصوصا أشقائنا العرب".
وقال: "نرفضُ المسّ بالأمنِ الإجتماعي لأشقائنا في الخليج العربي. نؤكّدُ على مسارنا الدائم وعملنا الدؤوب في مكافحة المخدرات والجريمة. لقد تضافرت جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان لمكافحة آفة المخدرات ولحمايةِ أمننا الداخلي وأمان المجتمعات العربية. وفي ظلِّ زمنٍ غدت فيه الجريمة عابرة للحدود، أقولُ ان أمننا العربي مشترك، وجهودنا موحّدة ومشتركة لحماية مجتمعاتنا. نؤكّد ذلك لشعبنا ولإخواننا العرب، ولا سيما في دول الخليج العربي، لن يكونَ لبنانُ مقرّاً لإطلاق الشرّ أو لإحتضانِ أو تمريرِ أيّ نوع من العداء".
وأكد وزير الداخلية أن "لبنان لا ينسى خيرَ أشقائه العرب"، قائلا: "أمنهم أمنُنا، وأمانهم أمانٌ لنا، نتوحّد في كلِّ مرحلةٍ صعبة".
وأضاف: "أجهزتنا الأمنية نجحت في إحباط عشرات عمليات تهريب المخدرات، وضبطت كمياتٍ كبيرةٍ من السّموم وملايين حبّات الموت، إنطلاقاً من الواجبِ ومن الدافع في حمايةِ إستقرارِ وأمانِ مجتمعاتنا، أوليست هذه الأجهزة الأمنية البطلة بحاجةٍ إلى رعايتكم أو دعمكم؟".
وأكد مولوي أن لبنان بلدٌ للإستقرار، وهو لا يريد الحرب، لافتا الى أن "اللّبنانيين يؤمنون بالشرعية، يعتصمون بالأمن وبرجال الأمن لتحقيقِ الأمان، أمانِنا جميعاً".
وقال: "علاقاتُنا ممتازة بكم جميعاً، نمنعُ الأذى عن خليجِ الخيرِ الذي نؤمنُ بمحبّته للبنان. نعم، أنتم تحبّون لبنان، أنتم تحبّون بيروت، أنتم معنيّون بنا، ولن تكون المسافات بعيدة بيننا وبينكم. أنتم العرب الأشقاء، نحن الأوفياء، نريدكم في بيروت، وفي كلّ لبنان، نريد تعاوناً أمنياً وتكاملاً إقتصادياً، نريد إعادة تصدير منتجاتنا اللبنانية إلى أرض الأشقاء العرب وفي الخليج".
وأضاف: "لا نرضى أن يكون لبنان مصدر قلق لكم، ولن نُفسِدَ علاقتنا بكم. نحن نُحارِبُ الجريمةَ والفساد، ونحن مصمّمون على بناء الدولة في لبنان".
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