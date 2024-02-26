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مولوي يجري في تونس سلسلة لقاءات مع نظرائه في الدول العربية

أخبار لبنان
2024-02-26 | 12:49
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مولوي يجري في تونس سلسلة لقاءات مع نظرائه في الدول العربية
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مولوي يجري في تونس سلسلة لقاءات مع نظرائه في الدول العربية

على هامش انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، أجرى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي سلسلة لقاءات مع نظرائه في الدول العربية، استهلها بلقاء مع نظيره في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. 

وجدد الوزير مولوي تأكيده حرص لبنان على علاقته الثابتة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية، مشيرا الى اهمية تعزيز التعاون الامني بين الجانبين.
 

وخلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اثنى الوزير مولوي على التنسيق الدائم بين الوزارتين لما فيه خير المجتمعين والمجتمعات العربية كافة.
 

هذا والتقى الوزير مولوي نائب رئيس مجلس الوزراء في الامارات العربية المتحدة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وجرى البحث في اهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
 

كما عقد لقاء مع وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق اول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وكان تأكيد على الشرعية العربية وعلى اهمية ان يبقى لبنان ضمن الحضن العربي. 
 

كذلك، بحث مولوي مع وزير الداخلية في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي في الأوضاع العامة وفي التعاون الأمني المشترك.
 


كذلك التقى نظيره وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون الأمني بين البلدين لاسيما في مجال مكافحة الارهاب وضبط المخدرات والجريمة السيبرانية.
 
 
 

أخبار لبنان

مولوي

تونس

مجلس وزراء الداخلية العرب

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