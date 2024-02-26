ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة مجلس وزراء.... وعلى جدول اعمالها ملف رواتب القطاع العام

عُلم ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة مجلس وزراء وعلى جدول اعمالها إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.اشارة الى أن بند المصارف سيطرح ايضاً في الجلسة اضافة إلىالذي وزع اليوم على الوزراء للاطلاع قبل ٤٨ ساعة من الدعوة إلى الجلسة المتوقعة لمجلس الوزراء قبل ظهر هذا الخميس.