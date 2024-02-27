أمل ابو زيد للـ LBCI: روسيا تعتبر رئاسة الجمهورية شأناً لبنانياً داخلياً

أوضح النائب السابق أمل ابو زيد أن روسيا لا تفضل اسماً معيّناً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وتعتبره شأناً لبنانياً داخلياً.وردّاً على سؤال، قال ابو زيد خلال برنامج "" عبر الـ LBCI: "بحسب ما أبلغ المسؤولين الروسيين النائب السابق وليد جنبلاط لا مشكلة لديه في دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لكن تيمور جنبلاط يعارض".واشار الى أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ذكر مرّات عدّة، بأن قبل الاتفاق على شخصية واسم الرئيس المقبل، يجب الاتفاق على آلية الحكم مع رؤية واضحة للخطة التي ستنفذ، وعندها الجميع سيتمكن من العمل مع اي اسم لرئاسة الجمهورية.وفي سياق متصل، رأى أنه مهما دعا الئريس نجيب ميقاتي للذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية، هل يجوز له ان يخالف صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ، مشيراً الى أن القانون تحوّل الى وجهة نظر.