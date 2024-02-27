بحثٌ في أوضاع الجنوب بين فرونتسكا وباسيل

بحثت المنسقة العامة للأمم المتحدة السيدة جوانا فرونتسكا، يرافقها مستشارها السياسي لارس دي غير، مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مركز التيار في ميرنا الشالوحي بحضور النائبة ندى بستاني ومسؤول العلاقات الديبلوماسية بشير حداد، في الوضع بالجنوب.



وشدد الطرفان على ضرورة احترام القرار ١٧٠١ من الجانبين الاسرائيلي واللبناني.



وأكد باسيل على دعمه لأية مبادرة جديّة تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.