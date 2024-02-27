حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان انه "رداً على ‏العدوان على محيط مدينة بعلبك في البقاع ‌‎استهدفت المقاومة قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات".