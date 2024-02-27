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لقاء جمع بو صعب بجونسون
أخبار لبنان
2024-02-27 | 08:49
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لقاء جمع بو صعب بجونسون
استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه، في المجلس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون.
ورافقها رئيس الشؤون السياسية والاقتصادية جايمس اوميليا.
وبحثوا في نتائج سلسلة اللقاءات، التي عقدها بو صعب، خلال زياراته الأخيرة إلى واشنطن، باريس ولندن.
كما بحثوا في آخر المستجدات على الساحة الداخلية وتطورات الأحداث، في الجنوب اللبنانيّ.
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