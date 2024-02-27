تجمع العسكريين المتقاعدين: نرفض العرض المطروح في شأن تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام

رفض تجمع العسكريين المتقاعدين العرض المطروح في شأن تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط ٣ معاشات والرتباء أربعة معاشات على أن لا تقل عن ٨ ملايين ليرة لبنانية كونه لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين.



كما طالب التجمع الحكومة في بيان، الأخذ بمقترحات الحلول التي تقدم بها العسكريون المتقاعدون والتي تراعي سقف الانفاق ووفقا للاعتمادات المرصدة والتي تحافظ على الاستقرار النقدي.



ودعا التجمع كل الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين للاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الرابعة عشرة وبالتزامن مع انعقاد جلسة الوزراء المقررة بتاريخ الغد نهار الأربعاء في ٢٨ شباط ٢٠٢٤.