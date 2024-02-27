"الاعتدال الوطني" يستكمل البحث في مبادرة إنهاء الشغور الرئاسي.. وهذا ما اكد عليه

بحث وفد تكتل الاعتدال الوطني في مبادرة إنهاء الشغور الرئاسي في جولة قام بها على كل من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.



وقدّ رحب النائب هادي أبو الحسن بالمبادرة المهمة في هذا الوقت الحساس والمفصلي.



وأكد التكتل أمام نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ ، الاستمرار في مساعيه ومد اليد والالتقاء مع جميع الأفرقاء لما فيه مصلحة لبنان.



وبعد عرض المبادرة على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أشار التكتل الى تجاوب جميع الافرقاء الذين التقاهم مع المبادرة، ومن ضمنهم البطريرك الراعي.