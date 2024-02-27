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فرونِتسكا تدعو إلى وقف التصعيد واتخاذ خطوات نحو حلول طويلة المدى
أخبار لبنان
2024-02-27 | 11:26
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فرونِتسكا تدعو إلى وقف التصعيد واتخاذ خطوات نحو حلول طويلة المدى
أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا عن قلقها العميق، إزاء التوسع التدريجيّ في تبادل إطلاق النار، عبر الخط الأزرق من حيث المساحة والكثافة.
ويزيد ذلك من مخاطر اندلاع نزاع أوسع نطاقًا ويقوض قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006).
وحثّت على الوقف الفوريّ لدوامة العنف الخطيرة والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.
كما أعربت المنسقة الخاصة عن أسفها لتأثير القتال على حياة المدنيين وممتلكاتهم ونزوح الآلاف من سكان المناطق الحدودية.
وأعادت التأكيد على الحاجة الملحة إلى الالتزام بالقانون الإنسانيّ الدوليّ وحماية المدنيين، في الأوقات جميعها.
وكثفت المنسقة الخاصة تواصلها مع جميع المعنيين، لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد.
وشجّعت على بذل الشركاء الدوليين جهود متضافرة، لمساعدة الأطراف على إيجاد حلول مستدامة تعزز الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق.
وشدّدت المنسقة الخاصة على التزامها بدعم عملية سياسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع على النحو المنصوص عليه في القرار 1701.
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