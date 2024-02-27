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الادعاء الألماني يؤكد التحقيق مع رياض سلامة
أخبار لبنان
2024-02-27 | 11:43
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الادعاء الألماني يؤكد التحقيق مع رياض سلامة
أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ أن ممثلي الادعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل أموال ضد الرئيس السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع سلامة إلى جانب شقيقه رجا ومشتبه بهم آخرين بتهم تشمل التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ إن جزءا من الأموال جرى تحويله إلى أوروبا عبر شركة لصناديق البريد في جزر العذراء البريطانية واستُثمر في قطاع العقارات في دول منها ألمانيا.
وأضاف المكتب أن السلطات صادرت ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورج بقيمة إجمالية تقارب 28 مليون يورو، وذلك في إطار عملية تعاونت فيها مع شركائها من فرنسا ولوكسمبورج.
كما سيطرت السلطات على أسهم في شركة عقارية مقرها دوسلدورف تبلغ قيمتها نحو سبعة ملايين يورو.
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