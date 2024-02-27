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بوشكيان: برنامج "Lebanon Innovate" مموّل أوروبيًا لتحويل التكنولوجيا المخبريّة إلى منتجات جاهزة للتصنيع
أخبار لبنان
2024-02-27 | 12:04
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بوشكيان: برنامج "Lebanon Innovate" مموّل أوروبيًا لتحويل التكنولوجيا المخبريّة إلى منتجات جاهزة للتصنيع
ترأس وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، في مكتبه، في الوزارة، مجلس أمناء جمعية انجازات البحوث الصناعية-لبنانIRALEB.
وضمّ المجلس الأمينة العامة للمجلس الوطنيّ للبحوث العلمية تمارا الزين، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، رئيس الهيئة التنفيذية في الجمعية زياد الشماس والمديرة العامة لوزارة الصناعة شانتال عقل، المستشار القانونيّ للجمعية سليم الخوري والمديرة التنفيذية فابيان بلعة.
وأطلقوا برنامج ليرا المطوّر 2024، ضمن مبادرة مشروع "لبنان يبتكر Lebanon Innovate" المدعوم والمموّل من الاتّحاد الأوروبيّ وبالشراكة مع معهد البحوث الصناعية وبيريتك، وثلاثة شركاء أوروبيين هم ANIMA, EBN, LEITAT.
وعُزّز البرنامج، الذي يهدف أساسًا إلى دعم الشباب والتقدم الصناعيّ، لمساعدة الطلاب على إطلاق ابتكارات وشركات ناشئة وريادية، إضافة إلى اطلاق مشروع جديد لمعالجة تحديات الصناعيين.
وأكّد بوشكيان أنّ برنامج "لبنان يبتكر" يهدف إلى دعم تحويل الابتكارات والاكتشافات التكنولوجية الجارية، في المختبرات الجامعية إلى منتجات جاهزة للتصنيع والانتاج، لتحفيز القطاعات الإنتاجية اللبنانية وبناء مشاريع تكاملية بين الأبحاث والصناعة.
وقال: "قطعت جمعية IRALEB مراحل متقدّمة في عملها مع الجامعات والدكاترة والطلاب الجامعيين ومع الصناعيين، وعلى صعيد نسج علاقات مع مؤسسات ومنظمات دولية واوروبية، من أجل تنفيذ مشروعها الهادف الى جعل هذه العناصر فريقاً متكاملًا."
وقدّم الشماس عرضًا مستفيضًا عن البرنامج والآلية والمراحل التنفيذية للمشروع:
"سيصار إلى مواكبة الباحثين من بداية المشاريع الابتكارية حتى إطلاق الشركات الناشئة، وبناء القدرات acceleration and incubation، وتسهيل الوصول إلى شبكات الاتحاد الأوروبيّ والجالية اللبنانية."
وأوضح أنّ برنامج الابتكار "ليرا" لعام 2024، يقدّم فرصة للباحثين والطلاب لدفع الابتكار في مختلف الصناعات مثل الزراعة والغذاء والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات."
وشدّد على أنّه سيُركّز في برنامج عام 2024 على تسريع المشاريع القائمة على الملكية الفكرية ضمن سياق الابتكار.
وقال: "يمكن للمشاركين اختيار أحد المسارين:
1. المسار الأول - الابتكارات ذات الجدوى التجارية: يتلقى أصحاب أفضل خمسة مشاريع دعمًا ماليًا قدره خمسون ألف يورو لتطوير أفكارهم من مفهوم الى شركة ناشئة أو فرع تابع.
2. المسار الثاني - التحديات الصناعية الابتكارية: يتلقى أفضل خمسة مشاريع تتناول التحديات الصناعية الحقيقية بالشراكة مع الصناعات تمويلاً بنسبة 50٪، مع توفر الحد الأدنى للتمويل وهو خمسة عشر ألف يورو."
وأضاف: "يمكن بدء ملء الطلبات على الموقع الالكتروني للجمعية www.iraleb.org من الأول إلى العاشر من آذار. سيُستدعى 25 فريقًا من المتقدمين على المسار الأول المختارين للمشاركة في أولمبياد الابتكار. ستختار لجنة تحكيم IRALEB 10 فرقاً للاستفادة من التدريب التالي. ستقدم بيريتك دعمًا للتسريع acceleration لعشرة باحثين لمساعدة رواد الأعمال في تطوير منتجاتهم ونماذجهم الأولية وعروض الاستثمار. في نهاية هذا المسار، سيتم اختيار خمسة فرق من لجنة التحكيم IRALEB للاستفادة من منحة قدرها عشرة آلاف يورو بالإضافة إلى حضانة لمدة ستة أشهر من بيريتك."
وأكّد أنّ برنامج الحضانة يتضمن مساعدة في تطوير خطة العمل والنموذج الأولي، والوصول إلى شبكات الأعمال والتمويل.
وتُصرف المنح التي تديرها IRALEB استنادًا إلى آلية واضحة وشفّافة. تشارك الفرق النهائية في المسابقة السنوية التي تنظمها الجمعية LIRA 17 لعرض النماذج المطوَّرة والتنافس على الجائزة الأولى.
ويعتبر برنامج ليرا المطوَّر خطوة هامة نحو بناء جيل جديد من رواد الأعمال والمبتكرين في لبنان، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدّم الصناعي. ستفتح هذه المبادرة آفاقاً جديدة للشباب اللبناني لتحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى واقع ملموس".
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