رويترز: "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان

أعلن مصدران مقربان من حزب الله لرويترز أن حزب الله سيوقف إطلاق النار على إسرائيل إذا وافقت حركة "حماس" على اقتراح لهدنة مع إسرائيل في غزة وما لم تواصل القوات الإسرائيلية قصف لبنان.



وقال أحد المصدرين المقربين من حزب الله: "في اللحظة التي تعلن فيها حماس موافقتها على الهدنة، وفي اللحظة التي يتم فيها إعلان الهدنة، فإن حزب الله سيلتزم بالهدنة وسيوقف عملياته في الجنوب فورا كما حدث في المرة السابقة".



لكن المصدرين قالا إنه إذا واصلت إسرائيل قصف لبنان فإن حزب الله لن يتردد في مواصلة القتال.



ولم يرد المكتب الإعلامي لحزب الله حتى الآن على طلب للتعليق.



وقال المصدر الأول إن حزب الله سبق أن قال إنه لن يتسنى إجراء محادثات مع الجماعة إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة، وهو متمسك بهذا الموقف.