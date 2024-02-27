جولة تفقدية للسفيرة الاميركية في قصر العدل

زارت السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون - يرافقها وفد من السفارة الاميركية ومن التقنيين - مبنى قصر العدل، في بيروت.



ورافقها وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وعدد من القضاة في جولة، في مبنى العدلية، شملت المباني، التي انجزت فيها السفارة المشروع الممول من INL (مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدِّرات وإنفاذ القانون في سفارة الولايات الأميركية).