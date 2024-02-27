مخزومي التقى السفيرة الأميركية: أكدت وجوب تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة

بحث رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون أوضاع لبنان والمنطقة، ولا سيما التطورات في غزة والجنوب اللبناني.



وثمّن مخزومي في خلال لقائه السفيرة، جهود اللجنة الخماسية وسعيها الجدي والحثيث لإنهاء حالة الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة فاعلة لتطبيق الإصلاحات في هذه الظروف المفصلية من عمر لبنان والمنطقة.



وشدد على ضرورة تجنيب لبنان أي حرب، وعدم زج البلد في أي صراعات إقليمية.



كما أكد وجوب تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، وتكليف الجيش حماية الحدود وضبطها، معوّلاً على استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعمها للبنان، ولا سيما المؤسسات العسكرية.