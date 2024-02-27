مخزومي التقى السفيرة الأميركية: أكدت وجوب تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة

تشرفتُ باستقبال السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، يرافقها المستشار السياسي دافيد لويس، في زيارة تعارفية هنأتها خلالها على استلام مهامها الجديدة في لبنان وتمنيت لها التوفيق والنجاح.
بحثنا خلال اللقاء أوضاع لبنان والمنطقة، لا سيما التطورات في غزة والجنوب اللبناني وثمّنت… pic.twitter.com/hMOpeokV63
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) February 27, 2024
تشرفتُ باستقبال السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، يرافقها المستشار السياسي دافيد لويس، في زيارة تعارفية هنأتها خلالها على استلام مهامها الجديدة في لبنان وتمنيت لها التوفيق والنجاح.
بحثنا خلال اللقاء أوضاع لبنان والمنطقة، لا سيما التطورات في غزة والجنوب اللبناني وثمّنت… pic.twitter.com/hMOpeokV63