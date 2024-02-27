أميركا تحذر من تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيدا من التوتر بين إسرائيل وحزب الله.



وقالت إن إسرائيل أكدت لواشنطن أنها تريد حلا دبلوماسيا للقضية.