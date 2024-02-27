توضيح في شأن المشاكل التقنية التي رافقت نقل شاشة الـLB2 لمباراة لبنان والبحرين في كرة السلة

بعد المشاكل التقنية التي رافقت نقل شاشة الـLB2 لمباراة لبنان والبحرين في كرة السلة، ضمن تصفيات كأس آسيا، يهم الـLBCI أن توضّح أنّ ما حدث من انقطاع متعدد للصوت والصورة هو امر خارج على إرادة المحطة وسيطرتها التقنية.



وأصدرت الشركة الموزعة للـLB2 في لبنان cablevision بيانًا أوضحت فيه أنّ ما حصل تدخلّ خارجيّ غير معروف على الرابط المساهم بين Uplink و downlink وأثر على جودة البث على شبكة cable vision.



وأكدت الشركة أنّها أعادت بث الإشارة بالطريقة ذاتها التي استلمتها فيها.



واعتذرت Cable Vision من الزبائن.



وشددت على أنّ فرقها التقنية ما زالت تعمل بجِدية للتأكد من عدم تكرار هذا الحدث في المستقبل.