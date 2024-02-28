كتائب القسام تطلق رشقتين صاروخيتين من جنوب لبنان على شمال إسرائيل

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أنها أطلقت رشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.



وذكرت في بيان على تيليغرام، أنها قصفت مقر قيادة اللواء الشرقي 769 وثكنة المطار في بيت هلل.