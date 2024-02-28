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"التوافق الوطني" يلتقي وفد "الاعتدال الوطني"

أخبار لبنان
2024-02-28 | 04:32
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"التوافق الوطني" يلتقي وفد "الاعتدال الوطني"
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"التوافق الوطني" يلتقي وفد "الاعتدال الوطني"

عدنان طرابلسي: ننظر بايجابية الى المبادرة الرئاسية التي يطرحها تكتل الاعتدال الوطني

التقى أعضاء تكتل "التوافق الوطني" النواب فيصل كرامي، طه ناجي، حسن مراد، محمد يحي وعدنان طرابلسي وفداً من كتلة "الاعتدال الوطني" المؤلف من النواب احمد الخير، عبد العزيز الصمد، وليد البعريني والنائب السابق هادي حبيش في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت للبحث في المبادرة الرئاسية التي يطرحها تكتل الاعتدال الوطني.

وبعد اللقاء، قال عضو تكتل التوافق الوطني النائب عدنان طرابلسي وقال: "استمعنا من الاخوة الى تفاصيل هذه المبادرة التي تهدف اولاً الى الحوار او التداول بين الكتل النيابية والزملاء النواب فيما يتعلق بايجاد حل لأزمة الشغور الرئاسي عبر الحوار، هذا الحوار الذي نؤمن به كتكتل باعتباره الوسيلة الوحيدة للتوافق وللخروج من الازمات".

وأضاف: "نحن ننظر بايجابية الى هذه المبادرة، وطبعا لدينا بعض التساؤلات التي طرحناها خلال الاجتماع، ونحن كتكتل التوافق الوطني سنتداول فيما بيننا وسنتابع التواصل مع الاخوة في كتلة الاعتدال الوطني وباذن الله سنسعى جميعاً للاتفاق والتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى العمل السياسي والى العمل الدستوري".

ولفت طرابلسي الى أنه "من الضروري التذكير دائما بأن لبنان هو بلد الحوار، وكل لبناني مسؤول هو مدعو الى السعي الى الحوار، وما قامت به كتلة الاعتدال هو سعي مشكور، ويبقى ان نؤمن لهذا الحوار الظروف والمناخات الداعمة لنجاحه لان لبنان لا يحتمل المزيد من الاخفاقات على المستوى السياسي والوطني".
 

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