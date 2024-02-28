الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
يعقوبيان للـLBCI: الانسحاب نحو شمال الليطاني لا يعني بسط سيادة الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-02-28 | 04:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
يعقوبيان للـLBCI: الانسحاب نحو شمال الليطاني لا يعني بسط سيادة الدولة اللبنانية
رأت النائب بولا يعقوبيان أن القرار 1701 لا يؤدي إلى أمن حقيقي كونه يتحدث ان يكون سلاح حزب الله شمال الليطاني، لا بسط سيادة الدولة اللبنانية. وأضافت: "
لبنان بلد منهار وحالته سيئة جدا وهو بإنهيار مالي واقتصادي غير مسبوق، فهل يتحمّل لبنان حربا مع اسرائيل؟ لا يمكن المخاطرة اليوم بأهلنا وشعبنا وبلدنا".
وفي الملف الرئاسي، اوضحت خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن انتخاب الرئيس أمر أساسي متمنية لتكتل الاعتدال الوطني النجاح. وقالت: "تكتل الإعتدال الوطني متفائل بشأن المبادرة التي أطلقها وأخبرونا عن مبادرتهم ونحن نرحب بكل من يبادر لأننا قمنا بهذه التجربة سابقاً، إذ كنا أول فريق بادر الى اطلاق مبادرة رئاسية قبل الفراغ الرئاسي".
وعن التغييريين، اشارت الى انهم كتلة متحالفة من دون زعيم أو سلطة فوقية، ولكل قراره، وقالت: "نعمل سوياً، وياسين ياسين كما ملحم خلف وانا عملنا كثيرا لتوحيد الجهود والبقاء كتلة واحدة، ونحن منفتحون على الجميع، ولكن طريقة تعاطي الشلطة التقليدية معنا هي المشكلة".
وفي الموضوع المتعلق مع الصراع مع اسرائيل، لفتت الى أن القرار ايراني. وسألت: "لماذا ايران تتفهم في الوضع السوري عدم فتح جبهات الجولان أما في موضوع لبنان "نحنا أرخص شي"؟"، وتابعت: "لا شك أن اسرائيل رأت مع حماس كم أن حربها صعبة فكيف مع "حزب الله" غير المحاصر والذي امداد السلاح اليه يصل بسهولة، فيما لا يمكن ارسال السلاح بسهولة الى حماس
".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
للـLBCI:
الانسحاب
الليطاني
سيادة
الدولة
اللبنانية
التالي
"التوافق الوطني" يلتقي وفد "الاعتدال الوطني"
توضيح وزير الدفاع على مقال "الشرق الاوسط"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-11
بيضون للـLBCI: ندرك الوضع الاقتصاديّ الصعب الذي يعاني منه لبنان ونحن حريصون على المواطنين الذين تركوا بلداتهم قصرًا لكننا لا يمكننا أن نفرّط بالسيادة اللبنانية إذ إنّ غاية المقاومة التحرير وليست المقاومة لمجرد المقاومة
آخر الأخبار
2024-02-11
بيضون للـLBCI: ندرك الوضع الاقتصاديّ الصعب الذي يعاني منه لبنان ونحن حريصون على المواطنين الذين تركوا بلداتهم قصرًا لكننا لا يمكننا أن نفرّط بالسيادة اللبنانية إذ إنّ غاية المقاومة التحرير وليست المقاومة لمجرد المقاومة
0
أخبار لبنان
2024-02-02
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
أخبار لبنان
2024-02-02
ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين
0
خبر عاجل
2024-02-02
وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني
خبر عاجل
2024-02-02
وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني
0
آخر الأخبار
2024-01-17
عبد المسيح للـLBCI: علينا العمل على استعادة حقوق المودعين فما أن تنتهي الموازنة حتى يجتمع النواب للبحث في ما يهمّ الـIMF عن طريقة توزيع الخسائر على الدولة اللبنانية والمصرف المركزيّ والمصارف
آخر الأخبار
2024-01-17
عبد المسيح للـLBCI: علينا العمل على استعادة حقوق المودعين فما أن تنتهي الموازنة حتى يجتمع النواب للبحث في ما يهمّ الـIMF عن طريقة توزيع الخسائر على الدولة اللبنانية والمصرف المركزيّ والمصارف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:50
مكتب مكافحة المخدرات المركزي يوقف أحد المروجين وشخصا آخراً بكمينٍ محكم ويضبط كميّة من المواد المخدّرة
أمن وقضاء
08:50
مكتب مكافحة المخدرات المركزي يوقف أحد المروجين وشخصا آخراً بكمينٍ محكم ويضبط كميّة من المواد المخدّرة
0
أخبار لبنان
08:08
عيتاني يُوضح: تكديس الحاويات في المرفأ سببه إضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية
أخبار لبنان
08:08
عيتاني يُوضح: تكديس الحاويات في المرفأ سببه إضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية
0
أخبار لبنان
08:01
120 منظمة وشخصية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق مستقل في استهداف اسرائيل لصحافيين في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:01
120 منظمة وشخصية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق مستقل في استهداف اسرائيل لصحافيين في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
جلسة حكومية تتزامن مع تحرك جديد للعسكريين المتقاعدين
تقارير نشرة الاخبار
07:48
جلسة حكومية تتزامن مع تحرك جديد للعسكريين المتقاعدين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
02:28
النص الرسمي لورقة الإطار الجديد للهدنة في غزة (الأخبار)
صحف اليوم
02:28
النص الرسمي لورقة الإطار الجديد للهدنة في غزة (الأخبار)
0
فنّ
2024-02-20
ممثلة تثير ردود فعل وبلبلة بعد مشاركتها قائمة القواعد التي على الشريك اعتمادها في العلاقة! (فيديو)
فنّ
2024-02-20
ممثلة تثير ردود فعل وبلبلة بعد مشاركتها قائمة القواعد التي على الشريك اعتمادها في العلاقة! (فيديو)
0
منوعات
10:55
"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)
منوعات
10:55
"العالم لا يحب الأميركيين لهذه الأسباب"... إليكم ما قالته هذه المغتربة الأميركية! (فيديو)
0
أخبار دولية
05:31
وزير خارجية روسيا يزور تركيا في 1 و2 آذار
أخبار دولية
05:31
وزير خارجية روسيا يزور تركيا في 1 و2 آذار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
جلسة حكومية تتزامن مع تحرك جديد للعسكريين المتقاعدين
تقارير نشرة الاخبار
07:48
جلسة حكومية تتزامن مع تحرك جديد للعسكريين المتقاعدين
0
أخبار لبنان
06:29
الحلبي يتفقد متوسطة وروضة البداوي الرسمية بعد الترميم
أخبار لبنان
06:29
الحلبي يتفقد متوسطة وروضة البداوي الرسمية بعد الترميم
0
أخبار دولية
05:46
هنية: أي مرونة في التفاوض يوازيها استعداد للدفاع عنه
أخبار دولية
05:46
هنية: أي مرونة في التفاوض يوازيها استعداد للدفاع عنه
0
أخبار لبنان
04:32
"التوافق الوطني" يلتقي وفد "الاعتدال الوطني"
أخبار لبنان
04:32
"التوافق الوطني" يلتقي وفد "الاعتدال الوطني"
0
أخبار دولية
16:05
رئيس الأركان الاسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا واصل هجماته على إسرائيل
أخبار دولية
16:05
رئيس الأركان الاسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا جدا إذا واصل هجماته على إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الى محبّي الفن: اقصدوا الدوحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الى محبّي الفن: اقصدوا الدوحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل تُنتِج إيران قنبلتها النووية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل تُنتِج إيران قنبلتها النووية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
صراع القرن بين أرمينيا وأذربيجان هل تنجح مفاوضات ألمانيا في إنهائه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
صراع القرن بين أرمينيا وأذربيجان هل تنجح مفاوضات ألمانيا في إنهائه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بالنافعة مش ماشي الحال والحلّ يُدرس في الكواليس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بالنافعة مش ماشي الحال والحلّ يُدرس في الكواليس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:33
كابتن يُنقذ الركاب من كارثة تصادم بين طائرتين بالجو فوق خليج عدن... وهذه التفاصيل
منوعات
10:33
كابتن يُنقذ الركاب من كارثة تصادم بين طائرتين بالجو فوق خليج عدن... وهذه التفاصيل
2
فنّ
04:59
وسام حنا ينشر فيديو لفادي إبراهيم: "أنا مش باقي"
فنّ
04:59
وسام حنا ينشر فيديو لفادي إبراهيم: "أنا مش باقي"
3
رياضة
16:30
نقل لاعب كرة قدم شهير إلى المستشفى بسبب مرض دماغي حاد: "كل عائلة كرة القدم تفكّر فيك"
رياضة
16:30
نقل لاعب كرة قدم شهير إلى المستشفى بسبب مرض دماغي حاد: "كل عائلة كرة القدم تفكّر فيك"
4
صحف اليوم
23:55
لائحة لمرشحي الخيار الثالث للرئاسة (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
23:55
لائحة لمرشحي الخيار الثالث للرئاسة (الانباء الكويتية)
5
منوعات
10:46
امرأة تروي تجربتها في الدعارة منذ بلوغها 14 عاما فقط... وهذا ما نصحت النساء به!
منوعات
10:46
امرأة تروي تجربتها في الدعارة منذ بلوغها 14 عاما فقط... وهذا ما نصحت النساء به!
6
اقتصاد
02:22
إرتفاع في أسعار البنزين..ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
02:22
إرتفاع في أسعار البنزين..ماذا عن المازوت والغاز؟
7
أخبار لبنان
12:05
رويترز: "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان
أخبار لبنان
12:05
رويترز: "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان
8
فنّ
16:00
خلال مداهمة... ضبط أكثر من 70 سلاحاً نارياً في منزل ممثل عالمي!
فنّ
16:00
خلال مداهمة... ضبط أكثر من 70 سلاحاً نارياً في منزل ممثل عالمي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More