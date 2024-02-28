التكنولوجيا المصرفية في خدمة قطاع الرعاية الصحية...بنك بيروت يستضيف مؤتمراً للقطاع الطبي هو الأول من نوعه في لبنان

عقد بنك بيروت مؤتمراً مخصصاً للقطاع الطبي والصيدلي والرعاية الصحية ضم أكثر من ١٥٠مشــاركاً مــن أطبــاء وممثليــن عــن أبــرز المستشــفيات وشــركات الأدويــة والصيدليــات وشــركات تأمين الرعاية الصحية. هذا اللقاء الذي أقيم بالتعاون مع غلوب مد وماكسلويد إنترناشونال فــي ٢٧ شــباط ٢٠٢٤ فــي فنــدق فينيســيا تنــاول الخدمــات المصرفيــة الالكترونيــة التــي يمكــن للقط اع الطب ي والصيدل ي الاس تفادة منه ا وكيفية وضع التكنولوجيا المصرفية في خدمة الرعاية الصحية في لبنان .

تخلــل المؤتمــر نــدوات تناقــش خلالهــا خبــراء فــي القطــاع حــول رقمنــة العمليــات اليوميــة فــي المجال الطبي مع التركيز على الحلول المصرفية والرقمية المتكاملة لقطاع الرعاية الصحية .



وتشارك متحدثون من Samu du Liban, MaksLoyd International, Mersaco, SNA, GlobeMed,Nexus Care, CominInsurance,اللجنة الطبية في مستشفى سان شارل، صيدلية بو يونس وغيرهــا، آرءاهــم وخبراتهــم، وعرضــوا مــداخلات قيّمــة حــول تحديــات وفــرص التحــول الرقمــي فــي الحقــل الطبــي بالإضافــة إلــى دور المصــرف فــي رقمنــة العمليــات المصرفيــة اليوميــة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة والتأميــن، إلــى جانــب مــداخلات مــن مؤسســات صحيــة استفادت من هذه الحلول المصرفية الالكترونية .



وعــرض مديــر دائــرة الحلــول المصرفيــة الإلكترونيــة للشــركات فــي بنــك بيــروت فريــد خــوري مجموعــة الخدمــات الرقميــة التــي يقدمهــا المصــرف لمؤسســات تأميــن الرعايــة الطبيــة والمستشــفيات والاطبــاء وشــركات الأدويــة والتــي تشــمل حلــولاحلــولاً مبتكــرة للدفــع والتحصيــل الالكترونــي والتجــارة الالكترونيــة وإدارة النقــد، ممــا يوفــر بنيــة تحتيــة متكاملــة تســهّل عمليــة تسيير المدفوعات والتحصيل الإلكتروني للقطاع الطبي .



وفي معرض تعليقه على المؤتمر، أعرب خوري عن "فخر بنك بيروت باستضافة هذا الحدث للمــرة الأولــى فــي لبنــان والــذي يشــكل فرصــة فريــدة تجمــع أبــرز قــادة القطــاع وتضــع التكنولوجيا المصرفية في خدمة قطاع الرعاية الصحية .



والجديــر ذكــره أن اســم بنــك بيــروت اقتــرن بالحلــول المصرفيــة الاكترونيــة للشــركات، فــكان أول مصرف يطرح مجموعة حلول مصرفية الكترونية متكاملة للشركات في لبنان من خدمات دفع وتحصيل وبطاقات دفع وغيرها.