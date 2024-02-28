لقاء بين ميقاتي وحمية... والطرقات محور البحث

عرض وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عددا من المواضيع المتعلقة بوزارة الاشغال ، ووضعه في صورة اجتماعات الامم المتحدة التي عقدت في جنيف والنقاط التي جرى بحثها .



وقال: " خلال الاجتماع عرضنا المشروع القديم الجديد وهو طريق بيروت البقاع "نفق ضهر البيدر"، وهذا مشروع حيوي واساسي. وعلى الرغم من القرارات الوزارية التي كانت اتخذت والقوانين التي صدرت عن مجلس النواب، لم تجر اي دراسة علمية او دراسة بالجدوى التقنية والجيولوجية لكي تستطيع الدولة تحديد كلفة هذا المشروع لما يشكله من امتداد حيوي واستراتيجي للمرافىء البحرية اللبنانية مع وجود لبنان على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وصولا الى العالم العربي".



واضاف انه تم الاتفاق على مناقشة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لما يشكله من اهمية على الصعد كافة.



وقال: "اما بالنسبة الى الطرقات والاوتوسترادات الدولية، فهناك اتوستراد شكا وبعض الاجزاء من طريق الجنوب ، وضهر البيدر هذا الموضوع سيكون على سلم اولويات وزارة الاشغال بالنسبة الى الصيانة، على الرغم من الموازنات الضئيلة، لكن الأولوية هي لسلامة ارواح المواطنين".

